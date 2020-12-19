قناع بقدرات مميزة يساعد على النوم ويحجب الضوء

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

إذا كنت ترغب في تحسين جودة نومك، فإن قناع العين الجديد بتقنية البلوتوث ثلاثي الأبعاد الذي يحجب الضوء هو الشيء المثالي لهذا الأمر.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن قناع العين الجديد، والذي يكلف 20.59 جنيهًا إسترلينيًّا، ضروري في تغيير روتين وقت النوم لأنه يحجب الضوء أثناء النوم بشكل كلي.

قناع مميزات فريدة:

ولا يحجب القناع الفريد كل الضوء فحسب، بل إن النسيج الخفيف الوزن والصديق للجلد والملاءمة المحيطية يخلقان بيئة مريحة للغاية من أجل النوم.

كما يحتوي على سماعات رأس لاسلكية مدمجة حتى للاستماع إلى الموسيقى المفضلة أو البودكاست دون أي إزعاج.

وأثنى متسوقو أمازون على القناع الذي يعمل على حجب الضوء تمامًا، فيما قال بعد الأطباء: إنه رائع للغاية، وأنه أحد أفضل المشتريات هذا العام.

وقال مشترٍ آخر: “إنه مريح للغاية، والموسيقى لا يمكن سماعها، لذا فهي لا تزعج الشخص المجاور لك، وهو مميز بشكل كبير”.

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