كاريلي يحسم مصير حمد آل منصور مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يحسم المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي مصير حمد آل منصور من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أو عودته إلى صفوف النصر خلال الفترة المقبلة.

كاريلي يحسم مصير حمد آل منصور

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع حمد آل منصور خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، مع وجود بند يسمح بشرائه بشكل نهائي.

ولفتت مصادر لـ”الرياضية”، إلى أن كاريلي سيحسم موقف حمد آل منصور خلال الفترة المقبلة، بمشاركته أساسيًا أو احتياطيًا في مباريات الاتحاد المقبلة، خاصة أنه لم يُشارك مع الفريق سوى في دقائق قليلة.

ولعب حمد آل منصور بضع دقائق في مباراة الاتحاد والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وشارك في مواجهة الرائد الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحدثت أزمة مع كاريلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 14 نقطة، ليحتل في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في 3 مباريات، والتعادل 5 مرات، والخسارة في لقاء واحد.

شارك الخبر