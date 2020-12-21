كاريلي يُحذر نجوم الاتحاد الـ4 قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجه البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، تحذيرًا لـ أحمد حجازي وكريم الأحمدي وعبدالإله المالكي وعبدالمجيد السواط وذلك قبل مواجهة نادي الهلال في الكلاسيكو بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل.

الاتحاد يستقبل الرائد في مباراة مهمة

ويستعد العميد لمواجهة نادي الرائد اليوم الاثنين بالجولة التاسعة ويخشى كاريلي حصول أي لاعب من الـ4 على الإنذار الثالث مما يعني غيابه عن مباراة الهلال يوم السبت.

ووفقًا للتقارير الإخبارية فإن الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي حذر اللاعبين الأربعة من ارتكاب أي مخالفة في لقاء الرائد قد يترتب عليها حصولهم على إنذار ثالث وبالتالي غيابهم عن مواجهة الهلال.

يذكر أن العميد يعيش حاليًا فترة إيجابية من النتائج، بعد الفوز على نادي الوحدة بثلاثية نظيفة والعبور لربع نهائي كأس الملك بجانب احتلال العميد للمركز الرابع برصيد 13 نقطة.

توقيت مباراة العميد والرائد

وستنطلق مباراة الاتحاد والرائد في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق من مساء اليوم الاثنين على ملعب الجوهرة المشعة.

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