كريم الأحمدي يعود لـ تدريبات الاتحاد بعد شفائه من كورونا

المواطن - محمد سمعه

عاد النجم المغربي كريم الأحمدي لتدريبات نادي الاتحاد وذلك بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، قبل مواجهة نادي الوحدة بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” أن نادي الاتحاد أعلن عودة الأحمدي ليعزز صفوف الفريق الكروي الأول في التدريبات، قبل مواجهة نادي الوحدة يوم الأحد المقبل دوريًا.

ويحتل نادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، أما نادي الوحدة فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

الاتحاد يتعادل مع الشباب في غياب كريم الأحمدي

وكان الاتحاد نجح في التعادل مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق في أرض الشباب، وذلك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي البطولة العربية أول أمس الأربعاء.

وشهدت المباراة غياب كريم الأحمدي، حيث تعادل الاتحاد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل نادي الشباب في الرياض.

موعد مباراة العودة بين العميد والليث

وستُقام مباراة العودة بين فريقي الاتحاد والشباب في الرابع من يناير المقبل على ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة.

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