كورونا يجبر الملكة إليزابيث على إلغاء تقليد عمره 70 عامًا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

على مدار 7 عقود عاملة، حافظت الملكة إليزابيث الثانية على تقليد مهم، وهو الاحتفال بالعام الجديد مع العائلة المقربة في ساندرينجهام في نورفولك، لكنها قررت إلغاء هذا التقليد بسبب التدابير التي يفرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وستقضي الملكة إليزابيث، 94 عامًا، ودوق إدنبرة، 99 عامًا، احتفالية نهاية العام بهدوء في قلعة وندسور ولن يخالطوا أي فرد من أفراد العائلة المالكة البريطانية، وهذا أمر لم يحدث منذ ما يزيد عن 70 عامًا، وتحديدًا منذ عام 1949.

وهذا يعني أن الزوجين سيحضران الاحتفالية بدون أي من أطفالهما الأربعة لأول مرة منذ عام 1949، عندما تركت الأميرة إليزابيث آنذاك تشارلز البالغ من العمر عامًا واحدًا في المملكة المتحدة حتى تتمكن من أن تكون مع الأمير فيليب في مالطا.

ويُذكر أن عمدة لندن، صادق خان، كان قد أكد عودة الحياة التدريجية مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق، محذرًا من تهاون الأفراد بإجراءات الوقاية ومؤكدًا على أن بريطانيا لن تتحمل موجة جديدة من العدوى.

وقد وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 1,643,086 إصابة، وتُوفي 59,051 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 64,343,747 شخصًا، وتُوفي 1,490,144 شخصًا، بينما تعافى 44,616,196 شخصًا.

شارك الخبر