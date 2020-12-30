كورونا يُجبر “الآسيوي” على إلغاء كأس آسيا للشباب والناشئين 2021

المواطن - محمد سمعه

أقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلغاء بطولتي كأس آسيا للشباب تحت 19 عامًا والناشئين تحت 16 عامًا؛ وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد في تصريحاته لوكالة “فرانس برس” أن قرار الإلغاء جاء نتيجة إلغاء الاتحاد الدولي لكرة القدم مونديالي الشباب والناشئين، كما أشار إلى أن أوزبكستان والبحرين سوف تحتفظان بحقهما في استضافة النسختين المقبلتين من البطولتين القاريتين عام 2023.

الموعد الذي كان مقررًا لانطلاق بطولتي كأس آسيا للشباب والناشئين:

يذكر أنه كان من المقرر إقامة البطولة الآسيوية تحت 19 عامًا في أوزبكستان في مارس المقبل، بينما تُقام بطولة الناشئين في البحرين في إبريل المقبل.

وكان المنتخب السعودي للشباب ”19 عامًا” تأهل إلى كأس آسيا وذلك للدفاع عن لقبه الذي تُوج به في عام 2018، بينما تأهل منتخب الناشئين إلى بطولة كأس آسيا للناشئين؛ وذلك بسبب كونه بطل مجموعته في تصفيات البطولة.

الفيفا يلغي بطولتي كأس العالم تحت 20 و 18 عامًا:

وفي يوم الخميس الماضي، اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارًا بإلغاء بطولتي كأس العالم تحت 20 و 18 عامًا نسخة 2021؛ وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الاتحاد الدولي ألغى بطولتي المونديال الذي كان من المقرر إقامتهما في دولتي إندونيسيا وبيرو على الترتيب في العام المقبل.

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