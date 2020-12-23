كوريا الجنوبية: ارتفاع واردات النفط السعودي لكونه الأكثر موثوقية 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أظهرت بيانات جمركية من كوريا الجنوبية ارتفاع واردات النفط السعودي، مقابل انخفاضها من الولايات المتحدة إلى النصف تقريبًا في نوفمبر مقارنة بالعام السابق.

النفط السعودي الخيار الأكثر موثوقية

ووجدت المصافي المحلية أن نفطها الرئيسي من السعودية هو الخيار الأكثر موثوقية واقتصادية في أوقات عدم اليقين في السوق.

وأظهرت بيانات جمركية أولية أن مصافي التكرير الكورية الجنوبية استوردت 6.1 مليون برميل نفط من الخام الأمريكي في نوفمبر بانخفاض 49.3% من 12.03 مليون برميل في نفس الشهر قبل عام.

وكان الانخفاض في واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هو الانخفاض الشهري السابع على التوالي، وانخفضت شحنات نوفمبر من الولايات المتحدة بنسبة 33% من 9.1 مليون برميل في أكتوبر.

وفي المقابل، ارتفعت واردات كوريا الجنوبية من الخام من السعودية بنسبة 2.1% على أساس سنوي إلى 24.41 مليون برميل في نوفمبر، مقارنة بـ 23.91 مليون برميل في نفس الشهر من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الجمارك أن شحنات النفط السعودية في نوفمبر سجلت ثالث زيادة شهرية على التوالي.

أرخص من النفط الأمريكي

وقال العديد من مديري عمليات المصانع في مصافي كوريا الجنوبية إن الخام السعودي الأساسي هو الخيار المفضل كمواد أولية للعديد من المصافي في أوقات ضعف هوامش التكرير.

ودفعت مصافي التكرير في كوريا الجنوبية متوسط ​​سعر قدره 43.72 دولار للبرميل للخام السعودي المستورد حتى الآن هذا العام، مقابل 53.27 دولار للبرميل المدفوعة مقابل الشحنات من الولايات المتحدة.

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