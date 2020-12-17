المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

هل تعلم أن منصة يوتيوب المملوكة لشركة قوقل تسمح لك بضبط أنواع الإعلانات التي تراها على الإنترنت؟ إذا كنت لا تريد مشاهدة أي إعلانات حول الرهان أو المقامرة أو المضاربة على الإنترنت وغيرها من أنواع الإعلانات التي تعتبرها سيئة عبر منصة يوتيوب فيمكنك إلغاء ذلك.

وتُعد قوقل مسؤولة عن تقديم الكثير من الإعلانات التي تصادفها أثناء تصفح الويب، فإذا كنت قد سجلت الدخول إلى حسابك فسيتم تخصيص هذه الإعلانات لك بناءً على المعلومات المتوفرة مثل عمرك وجنسك ودخل أسرتك والحالة الاجتماعية.

وأوضح موقع How To Geek خطوات منع الإعلانات غير المرغوب فيها على يوتيوب عن طريق الخطوات التالية:

كيفية إخفاء الإعلانات غير المرغوب فيها على يوتيوب

يمكن الوصول إلى جميع المعلومات التي تستخدمها قوقل عنك لتخصيص الإعلانات عن طريق زيارة صفحة إعدادات إعلانات قوقل Google Ad Settings في متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو الجهاز اللوحي، وتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك.

في الجزء العلوي من الصفحة، سترى جملة تخصيص الإعلان Ad Personalization، وهو مفعل تلقائيًا، ويمكنك بتعطيله تمامًا لمنع تخصيص الإعلانات، لكن إذا كنت تريد بعض التحكم في أنواع الإعلانات التي تشاهدها فاتركه مفعلًا.

وفي الأسفل ستجد جميع المعلومات التي تستند إليها قوقل لإظهار الإعلانات لك، قم بإلغاء ما تريده.

مرر لأسفل إلى قسم فئات الإعلانات على يوتيوب Ad Categories on YouTube، وهي ميزة لا تزال تجريبية، لذلك ربما يجدها البعض وربما يجدها آخرون.

ستجد أكثر من فئة، انقر فوق المجال الذي لا تريد أ يظهر لك منه إعلانات واختر عرض أقل See Fewer، وستطلب منك رسالة منبثقة التأكيد فانقر فوق متابعة، وستلاحظ بعد ذلك ظهور رسالة تخبرك أنه سيتم عرض إعلانات أقل من هذه الفئة.

مع ذلك، فإنه كما أوضحت الرسالة السابقة، لن تضمن قوقل أنك لن ترى صفر إعلانات حول الفئة المنشودة لكنك سترى عددًا أقل.

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