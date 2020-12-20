المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

باتت خرائط قوقل لا غنًى عنها للكثيرين ويكثر استخدامها بين قائدي المركبات للوصول إلى وجهتهم الصحيحة، ومع ذلك فإن استخدام الهاتف أثناء القيادة أمر خطير، ومن هنا جاء تحديث بميزة جديدة تُسمى بـ وضع القيادة.

تحتوي خرائط قوقل حاليًا على وضع القيادة بدعم من مساعدة قوقل Google Assistant وهو متاح للأجهزة بإصدار Android 9+ وما بعده، وتضع هذه الميزة الاختصارات الشائعة في متناول يدك، وإليك كيفية استخدامها بحسب موقع how to geek.

كيفية استخدام وضع القيادة في خرائط قوقل

أول شيء عليك القيام به هو تفعيل وضع القيادة، وللقيام بذلك، شغل مساعد قوقل ثم انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن لفتح إعدادات المساعد Assistant settings.

مرر عبر قائمة الإعدادات وانقر على التجول Getting Around في أسفل القائمة، هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إخبار مساعدة قوقل بطريقة النقل المفضلة لديك، حدد وضع القيادة Driving Mode في الجزء السفلي، وفعله، ويمكنك أيضًا تحديد خيارات السماح أو رفض المكالمات والرسائل الواردة أثناء القيادة.

في نفس القائمة، انقر على اكتشاف أهلا قوقل أو Hey Google’ Detection، وسينقلك هذا الاختيار إلى إعدادات استخدام المساعد أثناء القيادة دون لمس هاتفك.

هذا كل ما عليك فعله في إعدادات المساعد، ولاستخدام وضع القيادة قم بفتح خرائط قوقل وابحث عن المكان الذي تريد الذهاب إليه، ثم انقر فوق ابدأ لبدء التنقل.

وفي المرة الأولى التي تستخدم فيها وضع القيادة ستظهر لك رسالة تسألك عما إذا كنت تريد تجربة هذه الميزة، انقر على الموافقة.

باتباع هذه الخطوات ستكون الآن في وضع القيادة، وستجد شريط أدوات في الجزء السفلي مع وصول سريع إلى مساعد قوقل والتطبيقات التي قد تحتاجها أثناء القيادة مثل اختصارات واجهات المكالمات أو الوسائط.

وفائدة هذه الميزة هي أن استخدام الأوامر الصوتية أكثر أمانًا أثناء القيادة، ما عليك سوى قول Hey Google ثم قول أي من الأوامر التالية: قم بإجراء مكالمة، قم بالرد على مكالمة، أرسل رسالة، أقرأ رسائلي، شغل موسيقى.

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