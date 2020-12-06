كيف تعامل الباريسيون مع الإنفلونزا الإسبانية في الماضي ؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تُظهر عدد من الصور الرائعة كيف تعامل الباريسيون الراقيون مع جائحة عشرينيات القرن الماضي، وهي الإنفلونزا الإسبانية، من خلال ارتداء الفراء الأنيق والريش قبل أن يضربوا المدينة.

تلتقط الصور التي يبلغ عمرها 100 عام تصميم الأزياء الراقية من عاصمة عروض الأزياء في العالم في أواخر العقد الأول من القرن العشرين وأوائل العشرينات من القرن الماضي، عندما كانت الحرب العالمية الأولى مستعرة وكانت الإنفلونزا الإسبانية تجتاح العالم.

صور تاريخية ورائعة

وعلى الرغم من المِحن التي تمر بها، تُظهر هذه الصور المذهلة كيف أن استعراض أحدث الاتجاهات خلال نزهة في المدينة كان لا يزال على رأس جدول أعمال العديد من الشخصيات الاجتماعية في باريس.

وتأتي الصور من سلسلة من ثلاثة ألبومات بعنوان “Les Actualités de I’Elégance”، ويُعتقد أنها التقطت من قبل مصوري المجتمع في مضمار سباق لونج شامب، والذي لا يزال يجتذب بعضًا من أكبر الدراجين حتى يومنا هذا، على ضفاف نهر السين.

ويعود تاريخ الألبومات بين عامي 1915 و 1925، وتحتوي على 1130 صورة مطبوعة لرجال ونساء من المجتمع بأزياء اليوم.

شارك الخبر