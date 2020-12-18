لجنة الانضباط تنذر 5 أندية بالخصم من النقاط!

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، عن العديد من القرارات ضد أكثر من نادٍ.

لجنة الانضباط تُهدد 5 أندية:

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق إنذارًا ضد نادي نجران بخصم 33 نقطة من رصيده في حال امتناعه عن تنفيذ 11 قرارًا صادرًا عن غرفة فض المنازعات خلال 30 يومًا.

كما أنذرت اللجنة نادي العروبة بخصم 6 نقاط من رصيده، وذلك في حال امتناعه عن تنفيذ قرارين صادرين عن غرفة فض المنازعات خلال 30 يومًا.

ووجهت اللجنة إنذارًا بخصم 3 نقاط لكلّ من الطائي، وهجر، وسدوس، في حال امتناعهم عن تنفيذ قرار صادر لكل نادي من غرفة فض المنازعات خلال 30 يومًا.

الوحدة والرائد مهددين بخصم النقاط:

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أنذرت الوحدة بخصم 42 نقطة من رصيده، حال امتنع عن تنفيذ 14 قرارًا من غرفة فض المنازعات في مدة أقصاها 30 يومًا، فيما أكد النادي أنه سدد المبالغ المطلوبة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأقرت بخصم 3 نقاط من الرائد؛ لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح نادي الوشم، حيث ستخصم النقاط تلقائيًّا حال مضي 30 يومًا دون سداد المستحقات، قبل أن يؤكد النادي سداد المبلغ، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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