لقاح فايزر في طريقه للاعتماد كلقاح لمحاربة فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سيتم تطعيم ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص بعد طرح لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة فايزر وبينوتك في الولايات المتحدة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وخلال مؤتمر صحفي، قال المسؤولون إن 636 موقعًا، معظمها أنظمة رعاية صحية كبيرة بسعة تخزين كافية، ستتلقى لقاح فايزر.

ووفقًا لرئيس العمليات بالجيش الأمريكي، الجنرال جوستاف بيرنا، ستشمل الشحنة الأولية 2.9 مليون جرعة بنفس الكمية بعد 21 يومًا للجرعة الثانية.

وفي نفس السياق، قال وزير الصحة والخدمات البشرية (HHS)، أليكس عازار، إن أي أمريكي يريد لقاحًا سيكون قادرًا على تلقيه بحلول الربع الثاني من عام 2021.

ضرورة اتخاذ الإجراءات

وقال عازار إنه يتوقع وصول اللقاح إلى 20 مليون أمريكي بنهاية العام الجاري، 50 مليون بنهاية يناير و 100 مليون بنهاية الربع الأول من 2021.

وشجع عازار الأمريكيين على الاستمرار في اتباع تدابير التخفيف مثل ارتداء قناع، والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

وقال: “حتى مع وجود مثل هذا المستقبل المشرق، فإننا نواجه اتجاهات مقلقة للغاية في انتشار الفيروس، ومعدلات الاستشفاء الآن في أعلى مستوياتها خلال الوباء، ونحن قريبون جدًا من أن نكون قادرين على حماية ملايين الأمريكيين من هذا الفيروس باللقاح، وفي الوقت الحالي، نحتاج إلى مضاعفة الخطوات التي يمكن أن تحافظ على سلامتنا جميعًا.”

وأضاف عازار أيضًا أنه على استعداد للحصول على أول لقاح لفيروس كورونا مصرح به من قبل إدارة الغذاء والدواء، ليظهر للشعب الأمريكي ثقته المطلقة في نزاهة عملية الموافقة، وجودة اللقاحات.

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