لوس أنجلوس أول مدينة في العالم تنفذ فكرة الباسبور الرقمي لمتلقي اللقاح 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أطلقت لوس أنجلوس، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ولاية كاليفورنيا، ما يشبه فكرة الباسبور الرقمي لمتلقي لقاح كوفيد-19، وذلك باستخدام إيصال رقمي على هواتف الأيفون والأندرويد.

وهذا الإيصال الرقمي الخاص بالتطعيمات ضد كوفيد-19 قد يصبح يومًا ما جواز سفر الحاصلين على المصل، وسيكون مطلوبًا لأنشطة مثل السفر بالطائرة والحفلات الموسيقية الحية.

وأفادت بلومبرج أن الخطة التي سيتم طرحها هذا الأسبوع ستشهد شراكة مقاطعة لوس أنجلوس مع شركة التكنولوجيا هيلثفانا Healthvana لإصدار عمليات التحقق الرقمية، والتي يمكن وضعها في محفظة آبل وما يعادلها في أندرويد.

ويهدف المشروع في البداية إلى ضمان حصول الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على الجرعة الأولى من لقاحات فايزر وموديرنا أن يحصلوا أيضًا على الجرعة الثانية المعززة من خلال تذكيرهم بإشعارات المتابعة.

وقال رامين باستاني، الرئيس التنفيذي لشركة هيلثفانا، إن الإيصال الرقمي يمكن استخدامه أيضًا حتى يمكن للفرد إثبات أنه حصل على التطعيم لكل من شركات الطيران والمدارس ولأي جهة أخرى قد تطلب توثيقًا.

ومن جهة أخرى، أثار هذا الأمر مخاوف البعض من أنه سيؤدي لوجود حالة من مراقبة اللقاحات، حيث ستكون حينها جوازات السفر الرقمية مطلوبة لكل شيء من الطيران على متن الطائرة إلى الذهاب إلى السينما.

بالإضافة أيضًا إلى مشاكل بشأن الخصوصية، حيث تم إطلاق تحذير بشأن الآثار المستقبلية المحتملة لانتزاع المعلومات الطبية من قبل الحكومة والشركات الخاصة، وقالت مجموعة الخصوصية الدولية الخصوصية في بيان: يجب ألا يُنظر إلى لحظة الأمل العظيمة هذه بشكل انتهازي لانتزاع بيانات الأفراد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تُعد فيه لوس أنجلوس أحدث بؤرة لوباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت 7000 حالة دخول إلى المستشفى لأول مرة يوم الاثنين الماضي.

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