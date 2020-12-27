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وفاة شخص كل 10 دقائق في لوس أنجلوس بسبب فيروس كورونا  
 المستشفيات بدأت تتجاوز طاقتها 

وفاة شخص كل 10 دقائق في لوس أنجلوس بسبب فيروس كورونا  

2020/12/27
الساعة 1:45 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, العالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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وفاة شخص كل 10 دقائق في لوس أنجلوس بسبب فيروس كورونا  
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال مسؤولو الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا إن الوضع مروع للغاية في مقاطعة لوس أنجلوس التي تعد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، متابعين أنه في المتوسط ​​يموت مريض من فيروس كورونا كل 10 دقائق، حتى أن موظفي المستشفيات اضطروا لاستغلال المتاجر بجوارهم لوضع النقالات.

وفسر المسؤولون زيادة عدد الإصابات الأخيرة بأنها ناجمة عن تجمع الناس خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة احتفالات العام الجديد.

وأكدوا على أن المستشفيات في كاليفورنيا بدأت تتجاوز بالفعل طاقتها العادية.

وفاة أمريكي كل 10 دقائق في لوس أنجلوس بسبب فيروس كورونا 2

وكشفت سلطات إنفاذ القانون أن هناك العديد من المطاعم ومراكز التسوق لم تطبق إجراءات الوقاية والتدابير اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا وهو ما أدى إلى ازدحام شديد في بعض الأماكن.

وقالت مديرة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس، باربرا فيرير: مراكز التسوق في لوس أنجلوس بمثابة كارثة صغيرة، يجب أن يكون الجميع حذرين، يموت شخص الآن كل 10 دقائق في المقاطعة بسبب كوفيد-19، وكان يمكن وقاية العديد من هذه الوفيات باتخاذ التدابير اللازمة والقيام بالصواب لإنقاذ الأرواح.

 وقد تصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة وحطمت أرقامًا قياسية جديدة، وباتت كاليفورنيا أول ولاية في الولايات المتحدة تتجاوز مليوني حالة إصابة مؤكدة بـ كوفيد-19.

وفاة أمريكي كل 10 دقائق في لوس أنجلوس بسبب فيروس كورونا 3

وتؤدي الأزمة إلى إجهاد النظام الطبي الأمريكي بشكل يتجاوز قدرته الطبيعية، مما يدفع المستشفيات إلى علاج المرضى في الخيام والمكاتب والقاعات.

وفاة أمريكي كل 10 دقائق في لوس أنجلوس بسبب فيروس كورونا   (4)


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