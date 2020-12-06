لوكاس فيريسيمو يحسم مصيره حول الانضمام لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي النصر مؤخرًا إعجابه بقدرات المدافع البرازيلي لوكاس فيريسيمو لاعب نادي سانتوس البرازيلي وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد موقع Iol البرتغالي أن إدارة سانتوس تُرحب بانتقال فيريسيمو إلى النصر، لكن اللاعب رفض الانضمام إلى العالمي، مفضلًا الانتقال لـ نادي بنفيكا البرتغالي.

وفي جميع الأحوال، سيتجه نادي سانتوس لبيع مدافعه فيريسيمو خاصة أن النادي البرازيلي بحاجة لإيرادات مالية تعوض الفترة الصعبة التي تأثر بها بسبب جائحة فيروس كورونا.

سر اهتمام النصر بضم لوكاس فيريسيمو

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى رغبة النصر في ضم فيريسيمو ليكون خليفة المدافع البرازيلي مايكون الذي هبط مستواه بشكل ملحوظ مع أصفر العاصمة مؤخرًا.

النصر يراقب نجمين آخرين

وقيل أيضًا إن العالمي مهتم بضم كل من الأرجنتيني بابو جوميز لاعب نادي أتالانتا الإيطالي والبرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب فريق جيانغسو سوننج الصيني.

جدير بالذكر أن النصر سيواجه غدًا الاتفاق بالجولة الـ7 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى النصر لتحقيق الفوز الثاني له في الدوري بهذا الموسم.

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