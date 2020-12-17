ليفربول وتوتنهام .. الريدز يُسقط أبناء مورينيو برأسية فيرمينيو

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول وتوتنهام بفوز ليفربول بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام:

وبدأ الشوط الأول بضغط متواصل من لاعبي فريق ليفربول الذين بحثوا عن فك الشفرة الدفاعية للاعبي توتنهام.

وبعد محاولات عديدة، نجح المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول لفريق ليفربول بالدقيقة السادسة والعشرين، بعد تصويبة قوية ارتطمت بالبلجيكي توبي ألدرفيريلد مدافع توتنهام لتُسفر عن الهدف الأول لـ ليفربول.

وواصل توتنهام محاولاته، حتى نجح الكوري الجنوبي هيونج مين سو في إحراز هدف التعادل للسبيرز بالدقيقة الـ33 بعدما انفرد بالحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني واصل ليفربول ضغطه بكل قوة عبر هجمات محمد صلاح وساديو ماني، وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وبعد معاناة، تمكن البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إحراز هدف الفوز لفريق ليفربول بالدقيقة الـ89 من ضربة رأسية متقنة، شاهدها حارس توتنهام، الفرنسي هوجو لوريس ولم ينجح في التعامل معها.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 28 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 25 نقطة في المركز الثاني.

يذكر أن مباراة ليفربول وتوتنهام، أُقيمت على ملعب “الأنفيلد” معقل فريق ليفربول.

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