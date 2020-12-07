ليفربول يضرب وولفرهامبتون برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز كبير برباعية دون رد.

محمد صلاح يهز الشباك:

وبدأت مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بشكل سريع، وحصل الفريق الضيف على ركلة حرة عند الدقيقة الرابعة، نفذها نيفيس بشكل مميز، ولكنها هزت الشباك من الخارج، ورد الريدز سريعًا عن طريق عرضية روبرتسون، لعبها ساديو ماني برأسه فوق المرمى.

ولعب هندرسون كرة طولية، وصلت إلى المصري الدولي محمد صلاح ليسيطر على الكرة ويسددها بقوة، لتهز الشباك عند الدقيقة 24، وكاد ماني أن يُعزز تقدم فريقه برأسية عند الدقيقة 34، ولكناه مرت فوق المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الضيف بعد إعاقة كودي، إلا أنه تراجع عن قراره بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بتقدم الريدز بهدف نظيف.

ليفربول ضد وولفرهامبتون:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، فرض الريدز سيطرته على اللقاء، ومرر هندرسون كرة إلى ماني، الذي سدد الكرة سهلة في يد الحارس، ومرر محمد صلاح كرة مميزة إلى ماني، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم عند الدقيقة 51.

ونجح جورجينيو فينالدوم في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 58، ومرر محمد صلاح كرة مميزة، تمكن الكاميروني جويل ماتيب من تحويلها إلى هدف برأسه عند الدقيقة 67.

ولعب البديل ترينت ألكسندر أرنولد عرضية عند الدقيقة 78، مرت من أمام محمد صلاح، وحاول ماني متابعتها، ولكنها اصطدمت بقدم سيميدو ليهز شباك فريقه بالخطأ، لتنتهي مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بفوز الريدز برباعية دون رد.

ورفع الريدز رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير المتصدر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز العاشر.

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