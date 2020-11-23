ليفربول ضد ليستر سيتي.. الريدز يفوز ويقترب من الصدارة

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الريدز بثلاثية دون رد.

ليفربول ضد ليستر سيتي:

ودخل الريدز مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي هو يُعاني من غيابات عديدة، حيث يفقد العديد من لاعبيه لإصابات مختلفة، وفي مقدمتهم المدافع الهولندي فان دايك الذي يُعاني من قطع في الرباط الصليبي، والمصري الدولي محمد صلاح المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وبدأت المباراة بشكل سريع، وسدد ساديو ماني كرة قوية في الدقيقة الثانية، ولكنها هزت الشباك من الخارج، قبل أن ينقذ حارس ليستر سيتي، كاسبر شمايكل هدفًا في الدقيقة 11 من تسديدة كورتيس جونز.

وتألق شمايكل وأبعد كرة من ديوجو جوتا عند الدقيقة 14، قبل أن يسجل المدافع جون إيفانز هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح الريدز التقدم عند الدقيقة 21، وألغى الحكم الهدف الثاني بعد دقيقتين لوجود احتكاك مع الحارس.

ونجح جوتا في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 41 من كرة رأسية بعد تلقيه عرضية من أندي بروبرتسون، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بتقدم الريدز بهدفين دون رد.

ليفربول يواصل الضغط:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الريدز الضغط، وأطلق ماني تسديدة قوية عند الدقيقة 56، ولكن شمايكل أبعدها، قبل أن تصطدم رأسية فيرمينو بالقائم عند الدقيقة 57، وأطلق اللاعب ذاته تسديدة مجددًا، ولكنها اصطدمت بالقائم قبل أن يبعدها المدافع.

وأطلق ماني تسديدة تصدى لها شمايكل وعادت إليه مجددًا، ولكنه أهدرها عند الدقيقة 77، ونجح فيرمينو في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 86 من ركلة ركنية، لتنتهي ليفربول ضد ليستر سيتي بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبفارق الأهداف عن توتنهام المتصدر، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الرابع.

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