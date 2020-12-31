ليفربول يُعاني في ختام 2020

المواطن - مروة نبيل

عانى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب في آخر مباراتين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلا أنه أنهى عام 2020 متصدرًا لجدول ترتيب البريميرليج.

الريدز يتعادل مع نيوكاسل

ولعب الريدز ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب “سانت جيمس بارك”، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ويست بروميتش.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 33 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما وصل رصيد نيوكاسل إلى 19 نقطة بالمركز الـ14.

ليفربول يُعاني

وشهدت آخر مباراتين معاناة ليفربول على الصعيد الهجومي على عكس المعتاد، حيث فشل محمد صلاح في إطلاق أي تسديدة على المرمى أمام ويست بروميتش، ولم يُقدم هو وساديو ماني وروبرتو فيرمينو المستوى المتوقع منهم؛ وأهدروا الفرص برعونة أمام نيوكاسل.

وافتقد كلوب العديد من اللاعبين المؤثرين منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابات، حيث يغيب ثنائي الدفاع، فيرجيل فان دايك وجو جوميز حتى نهاية منافسات هذا الموسم، الأمر الذي أدى إلى تراجع أداء ليفربول دفاعيًا، وتسبب في اهتزاز شباكه في مناسبات عديدة.

وفي رحلة حفاظه على لقب البريميرليج للموسم الثاني على التوالي، خاض الريدز 16 مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى الآن، فاز 9 مرات، وتعادل 6 مرات، وهُزم في لقاء واحد، وأحرز 37 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

شارك الخبر