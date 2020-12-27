مؤمن زكريا يزف بُشرى سارة لجمهور الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب المصري مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي المصري السابق عن خبر سار لجماهير المارد الأحمر، وذلك بعد أن غاب عن المباريات الماضية للفريق الأحمر بسبب إصابته بمرض نادر في الأعصاب.

وغرد زكريا عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، على نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى، يارب لك الحمد والشكر، أُبشركم قريبًا بأنني سأكون معكم”.

وقيل في وسائل الإعلام المصرية إن حملات الدعم والمساندة التي حصلت من إدارة ولاعبي الفريق الكروي الأول في الأهلي المصري ومن إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومن لاعبي المنتخب المصري، ساهمت بشكل كبير في تحسن الحالة النفسية للاعب زكريا خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن الطبيب المشرف على حالته أكد أنه بدأ يتعافى من مرضه النادر الذي يُدعى “التصلب الجانبي الضموري” وهو مرض نادر يُصيب العضلات.

مسيرة مؤمن زكريا مع الأندية

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا لاعب مصري وُلد في أبريل عام 1988 في مدينة سوهاج المصرية وسبق له اللعب مع العديد من الأندية في الدوري المصري مثل الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي وإنبي والزمالك كما لعب في الدوري السعودي مع النادي الأهلي.

وفي وقت سابق، توجهت مجموعات كبيرة من جماهير الأهلي المصري، بالدعاء للاعب مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق المصاب بمرض نادر في الأعصاب، وذلك بعد حضوره مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 31 أكتوبر الماضي التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة واحتفل بعدها بالتتويج بدرع الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه.

وتمنت الجماهير الأهلاوية شفاء زكريا وعودته سريعًا للملاعب، خاصة بعدما لاحظوا وجود بوادر تحسن في حالته الصحية، بعد نزوله لأرضية ملعب السلام WE في القاهرة للاحتفال بلقب الدوري مع لاعبي الأهلي.

إشادة بموقف زوجة اللاعب ومساندته

وأشاد الكثيرون من جماهير الأهلي بـ زوجة اللاعب زكريا التي ساندته حتى أرض الملعب، ثم رافقه زملاؤه ليصعدوا به على المنصة للاحتفال بلقب الدوري، الذي أُطلق عليه اسم “دوري مؤمن زكريا”.

شارك الخبر