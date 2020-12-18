ماذا طلب الدويش من لاعبي النصر تجاه حمدالله ؟

المواطن - محمد سمعه

وجه محمد الدويش المدرب القانوني والإعلامي الرياضي طلبًا خاصًا للاعبي نادي النصر، تجاه المغربي عبدالرزاق حمدالله وذلك بعد أزمته الأخيرة مع زميله سلطان الغنام.

وغرد الدويش قائلًا: “حتى زملاء النجم المغربي وأولهم سلطان الغنام، يجب أن يقفوا معه ويساعدوه على تجاوز هذه المرحلة النفسية والبدنية القاسية التي يمر بها كي يعود هدافًا، يرسم البسمة على وجوه زملائه وجمهور النصر، يجب أن يكون هناك اتحاد وتقارب بين اللاعبين، هذا دورك يا وليد عبدالله”.

أول قرار من النصر على واقعة حمدالله والغنام

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن أول قرار سيتخذه نادي النصر بعد احتكاك اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع زميله سلطان الغنام وذلك خلال مباراة الرائد في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب ما ذكرته الزميلة “الرياضية” فإن حسين عبدالغني المدير التنفيذي في النصر سيعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الكروي الأول وذلك تمهيدًا لتوقيع عقوبة إما مالية أو إدارية على اللاعب المغربي.

وكانت عدسات الكاميرا، عرضت لقطة اشتباك بالأيدي بين اللاعب المغربي والغنام، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والرائد. وبدأ الاشتباك عندما اقترب اللاعب المغربي من سلطان الغنام، ودفعه بكتفه لكن الغنام اعترض ودفعه بيده ليعود اللاعب المغربي ويمسكه بقوة من رقبته، ويزداد التوتر بينهما. تعليق البكيري على لقطة الاحتكاك بين اللاعبين

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