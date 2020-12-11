ماذا طلب بريجوفيتش من جماهير الاتحاد ؟

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، لاعب نادي الاتحاد، طلبًا خاصًّا لجماهير العميد، وذلك بعد التعادل مع فريق الشباب بنتيجة 1/ 1 بالجولة الـ8 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بريجوفيتش يعلق على هدفه الأول مع الاتحاد بالموسم:

وتحدث بريجوفيتش للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “بالطبع من المهم للغاية للمهاجم أن يُسجل ويُحرز الأهداف، هذه مجرد بداية، والقادم سيكون أفضل”.

وأضاف بريجوفيتش: “بالطبع أنا أحاول التأقلم مع الضغوطات وبالنسبة لي أريد أن أُسجل في كل المباريات، وأطلب من جماهير العميد التواجد دائمًا في الملعب لدعمنا من المدرجات”.

وتابع بريجوفيتش: “في كل المباريات المقبلة، سيتطور الأداء وسنحاول أن نكون الأفضل دائمًا”.

يذكر أن مهاجم الاتحاد سجل أول أهدافه مع العميد ببطولة دوري المحترفين، بعد أن قبل هدية اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز مُحرزًا الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ17، ثم تعادل اللاعب إيغور لنادي الشباب بالدقيقة الـ56 من عمر المباراة.

ترتيب الشباب والاتحاد بعد التعادل:

وأصبح رصيد الشباب بعد التعادل 15 نقطة بالمركز الثاني خلف نادي الهلال المتصدر، بينما أصبح رصيد العميد 13 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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