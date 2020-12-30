ماذا طلب عبدالله بن زنان بخصوص لجنة الحكام ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي الأسبق لنادي النصر عن طلبه بخصوص لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبديًا اندهاشه من عدم رؤيته للحكم ماجد الشمراني.

وغرد ابن زنان قائلًا اليوم الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” : “سؤال كرره الكثيرون، هذا الحكم ماجد الشمراني، لماذا لم نشاهده وهو لم يُخطئ؟ وغيره أخطاء بالكوم وتتم مشاهدتهم؟”.

لجنة الحكام تحتاج إلى ” غربلة” !

وتابع ابن زنان: ” إذا عرفتم الإجابة فستعرفون لماذا نقول للاتحاد السعودي أن لجنة الحكام تحتاج لغربلة من سنين طويلة”.

رئيس النصر يوجه رسالة لـ تريساكو

وفي وقت سابق، وجه صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، رسالة نارية إلى لجنة الحُكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الإسباني فيرناندو تريساكو؛ وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي أبدى منها غضبه في مباريات العالمي بالفترة الأخيرة.

وتحدث السويكت لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “إلى لجنة الحكام، راجعوا نفسكم، لا أعرف من يختار الحكام لإدارة مباريات العالمي، ولكن راجعوا أنفسكم، العالمي يتعرض لخسائر بسبب الأخطاء التحكيمية مثل احتساب ركلة جزاء غير صحيحة ضده، أو عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريقي، هذه أخطاء تؤثر بلا شك على الفريق”.

وتابع السويكت: “أنا أريد حق فريقي كاملًا، ولا يُظلم النصر، بشعرة، وليس كل شيء أخرج لأقوله أمام الإعلام، وأنا مؤمن تمامًا بأن لاعبي العالمي هم الصفوة بالدوري السعودي”.

وأضاف السويكت: ” النصر يُركز داخل الملعب، وإذا لم تحدث أي أمور خارج الملعب، لتؤثر على نتائج الفريق داخل الملعب، أمورنا زين في الفريق”.

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