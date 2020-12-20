مانشستر يونايتد يكتسح ليذر بسداسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتحقيق الشياطين الحمر لفوز كبير بسداسية مقابل هدفين.

مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد:

وبدأت مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد بشكل سريع للغاية، حيث تمكن سكوت ماكتوميناي من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط بعد تلقيه تمريرة مميزة من برونو فرنانديز، ليسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ويهز الشباك.

ولم يمر سوى دقيقة واحدة حتى نجح ماكتوميناي في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان بعد تلقيه تمريرة من مارسيال، وكاد رافينيا أن يُقلص الفارق لفريقه عند الدقيقة الرابعة، إلا أن شاو أبعد الكرة لتخرج بعيدًا.

وسجل الفريق الضيف الهدف الأول عند الدقيقة 19 عن طريق بامفورد، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأطلق مارسيال تسديدة قوية عند الدقيقة 20، ولكنها ارتدت من الدفاع، ليسددها فرنانديز بنجاح في الشباك.

وأهدر بامفورد فرصة تقليص الفارق مرة أخرى عند الدقيقة 26، حيث مرت رأسيته فوق المرمى، قبل أن يحرز فيكتور لينديلوف الهدف الرابع للشياطين الحمر عند الدقيقة 37، بعد لعبة من مارسيال.

ونجح ليام كوبر فص تقليص الفارق من كرة رأسية إثر ركلة ركنية عند الدقيقة 41، قبل أن ينقذ حارس المرمى ميسلير فرصة من راشفورد، لينتهي الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد بتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 4/ 1.

يونايتد يواصل الضغط:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، مرر فرنانديز الكرة لزميله مارسيال الذي سدد الكرة بجوار القائم، قبل أن ينقذ الدفاع كرة من ماكتوميناي عند الدقيقة 60، وتصدى حارس الشياطين الحمر، دي خيا لتسديدة رافينيا عند الدقيقة 65.

وقدم ماكتوميناي فاصلًا مهاريًّا ومرر الكرة لزميله جيمس لينجح في تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 66، وتعرض مارسيال لعرقلة عند الدقيقة 70، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها فرنانديز بنجاح.

وتمكن دالاس من تقليص الفارق من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 73، قبل أن يُهدر أصحاب الأرض 3 فرص محققة في الدقائق الأخيرة، لتنتهي مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 6/ 2.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق الأهداف عن إيفرتون الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 17 نقطة في المركز الـ14.

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