مانشستر يونايتد يُسقط وست هام بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

نجح فريق مانشستر يونايتد في قلب الطاولة على فريق وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ووست هام:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي وست هام، الذين نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب توماس سوسيك بالدقيقة الثامنة والثلاثين.

ولم تتغير النتيجة خلال الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم وست هام يونايتد بهدف دون رد.

الشوط الثاني من اللقاء:

وفي الشوط الثاني، من المباراة كشر فريق مان يونايتد عن أنيابه، ليسجل الهدف الأول عبر النجم الفرنسي بول بوجبا بالدقيقة الـ66.

وواصل مانشستر يونايتد ضغطه بكل قوة ليسجل الهدف الثاني عبر اللاعب ماسون جرينود بالدقيقة الـ69.

وحاول فريق وست هام العودة وإحراز الهدف الثاني، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي قوي من لاعبي مان يونايتد.

واختتم اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد أهداف اليونايتد بالمباراة، محرزًا الهدف الثالث بالدقيقة الـ79.

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز 19 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق وست هام عند 17 نقطة في المركز السابع.

وكانت مباراة مان يونايتد ضد وست هام أُقيمت على ملعب لندن الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن.

يذكر أن مان يونايتد كان خسر من باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة فريق وست هام.

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