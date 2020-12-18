ما هو التصرف المقزز الذي اعتذر بسببه مدرب مانشستر يونايتد ؟

المواطن - محمد سمعه

توجه المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد باعتذار لـ مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر؛ وذلك على خلفية مباراة الفريقين في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أُقيمت أمس الخميس.

واعترف سولشاير في تصريحات إعلامية أنه بصق على مدرب شيفيلد يونايتد؛ وذلك بسبب غضب الأخير من إحدى القرارات التحكيمية التي احتُسبت لصالح اليونايتد في المباراة.

سولشاير يتوجه بالاعتذار

وأكد سولشاير أنه اعتذر على ما بدر منه لمدرب شيفيلد يونايتد مضيفًا أن الأمر انتهى بمجرد نهاية المباراة.

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا صعبًا أمس الخميس على نادي شيفيلد يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/2021.

وقبل هذه المباراة، قدم اليونايتد أداءً مخيبًا في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2020/2021، حيث ودع الفريق البطولة ليهبط للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد الخسارة من فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني في آخر جولتين بدور المجموعات.

وطالبت جماهير اليونايتد في أكثر من مناسبة بإقالة المدرب سولشاير كونه لم يعد يملك ما يقدمه للفريق، لكن الفوز على شيفيلد يونايتد قد يُهدئ الأوضاع قليلًا داخل جدران اليونايتد.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد

وخلال المباراة، تمكن فريق شيفيلد يونايتد من إحراز الهدف الأول في شباك اليونايتد عبر اللاعب ديفيد ماكغولدريك بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول بعد خطأ قاتل من الحارس هندرسون حارس اليونايتد.

وانتفض فريق مان يونايتد بعد ذلك ليُسجل هدفين عبر كل من ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال بالدقيقتين الـ26 والـ33 من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم اليونايتد بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط فريق اليونايتد وذلك أملًا في إحراز الهدف الثالث حيث عاد ماركوس راشفورد متألقًا وأحرز الثالث للشياطين الحمر بالدقيقة الثانية والخمسين.

وعاد الحارس هندرسون مرة أخرى ليرتكب خطأ جديدًا كلف فريقه الهدف الثاني لـ شيفيلد يونايتد بالدقيقة الـ87 عبر اللاعب ديفيد ماكغولدريك.

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز 23 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.

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