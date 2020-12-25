مباراة الباطن فرصة كايشينيا لتعديل مسار الشباب

المواطن - مروة نبيل

يأمل المدير الفني البرتغالي بيدرو كايشينيا قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الفوز على نظيره الباطن، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه مؤخرًا.

الشباب يُعاني قبل الباطن

ويستعد الشباب بقيادة كايشينيا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل لافت خلال منافسات شهر ديسمبر الجاري، حيث فشل في تحقيق أي فوز بجميع البطولات التي لعب فيها، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كايشينيا يسعى لتصحيح المسار

وأكدت مصادر لـ”الاقتصادية”، أن مباراة الشباب ضد الباطن قد تكون الفرصة الأخيرة لبقاء كايشينيا، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم لم ينجح في تحقيق الفوز بأي مباراة خلال 3 بطولات مختلفة.

وتابعت المصادر: “الخسارة من الباطن قد تعجل برحيل المدرب، ولا سيما أن إدارة خالد البلطان منحت كايشينيا أكثر من فرصة بعد المستويات المهزوزة والنتائج المخيبة، ولا سيما الخسارة من التعاون بأربعة أهداف دون مقابل”.

وأضافت: “وذلك فضلًا عن الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد القادسية بعد الخسارة منه بهدف، ولكن قد يغير المدرب من قناعاته خلال مباراة الباطن لتعديل المسار”.

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