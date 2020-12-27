متحدث الصحة: اللقاح قوي جدًا كخطوة أساسية لاجتياز الجائحة

المواطن - الرياض

أكد متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أن عدد المسجلين لأخذ اللقاح وصل حاليًا إلى 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، والإقبال متزايد -ولله الحمد- وهذا ينم عن وعي المجتمع.

وأضاف أن التسجيل لأخذ اللقاح سيكون على مراحل، وسنذهب إلى مراحل أكثر اتساعًا، والتسجيل متاح لأفراد المجتمع كافة.

#عاجل_السعودية | متحدث #وزارة_الصحة عن مستجدات تحور فايروس كورونا: لم يثبت حتى الآن بأن هذا التحور مؤثر على شدة المرض، أو مؤثر على فعالية اللقاح. #نعود_بحذر#قناة_السعودية pic.twitter.com/O3xz7ZIfmH — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 27, 2020

وتابع العبدالعالي أن ما يُرصَد من معلومات وبيانات حول الفيروس المتحور تتماشى مع المعلومات الأولية، وباختصار -حتى الآن- لم يثبت أن هذا التحور مؤثر على شدة الفيروس أو أنه مؤثر بشكل سلبي على فعالية اللقاح.

وشدد متحدث الصحة على أن التقيّد بالاحترازات الوقائية يقينا من التحور المرصود مؤخرًا وجميع التحورات بإذن الله.

وأضاف “الحد من التجمعات أمر مهم جدًا ونؤكد عليه، ويجب أن نستمر بالأعداد التي سُمح بها”.

وأشار متحدث الصحة إلى أن الحالات الحرجة انخفضت -ولله الحمد- بنسبة 83 %، وكذلك حالات الوفاة انخفضت بنسبة 85 %، وهذا يدل على مؤشر إيجابي وأننا بالاتجاه السليم.

وتابع متحدث وزارة الصحة أن اللقاح أملٌ وأصبح موجودًا، وهو قوي جدًا كخطوة أساسية لاجتياز هذه الجائحة بإذن الله.

شارك الخبر