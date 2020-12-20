متحدث الصحة : قرابة 400 ألف سجلوا للحصول على لقاح كورونا

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد المسجلين للحصول على ⁧‫لقاح كورونا‬⁩ في المملكة يقترب من 400.000 مسجل حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة.

وأكدت وزارة الصحة أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا في السعودية لم تظهر عليهم أية أعراض جانبية.

الفئات المستهدفة من لقاح كورونا

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