محلل اقتصادي: لقاح كورونا يعزز تعافي الاقتصاد السعودي

المواطن- محمد داوود - جدة

رأى الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله بن سعد الأحمري، أن تسجيل لقاح كورونا في السعودية وبدء خطة التطعيم وفق تنظيمات وزارة الصحة سوف يرفع نسب تعافي الاقتصاد السعودي وفي دول العالم أكثر من أي وقت مضى.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت حركة اقتصادية كبيرة بعد رفع العديد من القيود مع ربط ذلك بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية مما أدى إلى عودة النشاط الاقتصادي تدريجيًا.

انعكاسات إيجابية كبيرة

وقال في تصريحات لـ”المواطن“: إن التوصل إلى لقاحات وقائية يعد أكبر انجاز تشهده البشرية؛ إذ سيكون لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على الحركة التجارية والأسواق والقطاعات الخدماتية، دون وجود أي مخاوف من قبل أفراد المجتمع لاكتساب العدوى، مع استمرار تطبيق تعليمات كورونا وهي ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل مستمر.

استمرار الوعي المجتمعي

وأكد الدكتور الأحمري، أن دور المواطن والمقيم مازال مستمرًا وقائمًا، فاللقاحات لا تقلل من مسؤولية أفراد المجتمع خلال هذه الفترة إذ مازالت المرحلة مرتهنة على الوعي المجتمعي، وهذا يتطلب من أفراد المجتمع التعاون واستمرار وتنفيذ جهود مواجهة كورونا حتى يتم – بإذن الله – إعلان خلو السعودية من كورونا نهائيًا.

شارك الخبر