مدرب الأهلي يطلب ضم مدافع الهلال السابق

المواطن - محمد سمعه

يضع النادي الأهلي، أنظاره على التعاقد مع أحد لاعبي نادي الهلال السابقين، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مدرب الأهلي يطلب ضم ديجينيك

ووفقًا لـ تقارير صحفية صربية فإن الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الراقي، طلب التعاقد مع الأسترالي ميلوش ديجينيك لاعب نادي الهلال السابق في فترة الانتقالات الشتوية.

ويلعب ديجينيك حاليًا مع فريق النجم الأحمر الصربي، بعدما انضم له بصورة نهائية من نادي الهلال مؤخرًا.

ومن المنتظر حصول نادي النجم الأحمر على مليوني يورو ونصف المليون للموافقة على رحيل ديجينيك إلى الأهلي.

آل فتيل يقترب من الرحيل

ويرغب الراقي في تدعيم صفوفه الدفاعية، وذلك بعد اقتراب اللاعب محمد آل فتيل من الرحيل عن صفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويستعد الراقي لمواجهة نادي النصر بعد غد السبت في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب الراقي في تحقيق الفوز، وذلك بعد الخسارة من نادي ضمك يوم السبت الماضي بنتيجة 4-3 وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أما نادي النصر فيحتل المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول الترتيب.

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