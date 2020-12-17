مدرب الفتح يكشف السر وراء إقصاء الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفتح، السر وراء إقصاء الهلال مساء اليوم الخميس من ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتحدث فيريرا للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “فريق الفتح دائمًا يلعب بأسلوبه وبشخصيته، سواء كانت المباراة ودية أو رسمية في دوري أو كأس، الأهم هو أن اللاعبين صححوا أخطاء مباراتنا في الدوري مع الأزرق قبل 14 يومًا من الآن، ونجحنا في تحقيق الهدف المطلوب”.

أخطاء الزعيم كانت المفتاح

وأضاف مدرب الفتح: “لدينا جناحان على أعلى مستوى سواء كان السعيدي الممتاز والملتزم، واللاعب الآخر مراد باتنا أكثر مهارة، لا شك أن هذا كان في مصلحتنا، ونجحنا في استغلال الأخطاء الدفاعية لفريق الهلال، مما جعلنا نفوز”.

أحداث مباراة الهلال والفتح

وانتهت مباراة الهلال والفتح، بفوز نادي الفتح بهدفين دون رد ليعبر إلى دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين حيث لم ينجح أي منهما في إحراز الهدف الأول.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني، كشر نادي الفتح عن أنيابه الهجومية ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب المغربي مراد باتنا بالدقيقة الخامسة والخمسين. وواصل الزعيم سعيه بكل قوة لإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي من لاعبي الفتح. وفي ظل سعي الهلال لإحراز هدف التعادل، تمكن فريق الفتح من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة الثامنة والثمانين. وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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