مدير الكرة في النصر يستقيل من منصبه

المواطن - مروة نبيل

أعلن عايض بن عبود عن استقالته رسميًّا من منصبه كمدير لكرة القدم في نادي النصر، متمنيًا التوفيق للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

استقالة عايض بن عبود:

وقال ابن عبود: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جماهير العالمي الغالية تغليبًا لمصلحة الكيان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق قدمت استقالتي مساء اليوم لرئيس مجلس الإدارة”.

وتابع: “أقدم شكري وتقديري لكل الرجال الذين تشرفت بالعمل معهم وفي مقدمتهم الدكتور صفوان السويكت والأستاذ عبدالرحمن الحلافي وأخي حسين عبدالغني ولكل زملائي في الإدارة العامة لكرة القدم”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وأخيرًا.. أقول لكل محب لهذا الكيان يعلم الله سبحانه أني لم أدخر جهدًا في عملي لخدمة هذا الكيان والتوفيق دائمًا وأبدًا من الله سبحانه”.

وفي السياق ذاته، وافق السويكت على الاستقالة التي تقدم بها عايض بن عبّود، مقدمًا له الشكر الجزيل على كافة الجهود التي قدمها طوال فترة توليه المنصب ومتمنيًا له التوفيق، وذلك وفقًا لحساب النادي الرسمي على “تويتر”.

إقالة فيتوريا من تدريب النصر:

وكان رئيس نادي النصر، قد أعلن مساء أمس، عن إقالة المدرب البرتغالي، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وقرر تعيين مدرب شباب النصر، ألين هورفات كمدير فني مؤقت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

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