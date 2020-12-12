مدير مركز اللقاحات: التطعيم بلقاح كورونا لن يكون إجباريًّا

المواطن - الرياض

قال الدكتور مازن حسنين مدير المركز السعودي للقاحات: إن التطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء لن يكون إجباريًّا.

وتابع حسنين، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن الأعمال المرتبطة بتقنينها بدءًا من الأبحاث مرورًا بالتجارب السريرية والأضرار الجانبية، موضحًا أن القلق الذي يساور البعض بشأن اللقاح راجع لعدة أسباب منها أن مصادر المعلومات أصبحت كثيرة، وأغلب ما يتم تداولها من هذه المعلومات يكون غير صحيح، وأنه يجب الاعتراف بوجود هذا القلق والعمل على طمأنة الآخرين وتهدئتهم.

لقاح فايزر:

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أعلنت يوم أمس الخميس موافقتها على تسجيل لقاح كورونا فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه

وجاء قرار موافقة الهيئة على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه استنادًا إلى البيانات التي تقدمت بها شركة “فايزر” بتاريخ 24 نوفمبر 2020م، إذ باشرت الهيئة- فور اكتمال المتطلبات- عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

اجتماعات عدة:

وعقدت الهيئة اجتماعات عدة لدراسة البيانات التي قدمتها الشركة، شملت اجتماعات مع خبراء وعلماء مختصين محليين ودوليين، إضافة إلى الاجتماع مع الشركة المُصنّعة وممثليها للإجابة على الاستفسارات التي قدمتها الهيئة، كما تم أخذ رأي الفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المُنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية

وحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، عقدت لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها اجتماعًا لدراسة البيانات والتقارير العلمية، وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت اللجنة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح باستخدامه.

وحول موعد وصول اللقاح والبدء في استخدامه، أوضحت الغذاء والدواء أنَّه بناءً على الموافقة الصادرة اليوم ستبدأ الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، وستقوم الهيئة بتحليلٍ لعينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته، وستُعلن وزارة الصحة عن موعد وصول اللقاح وبدء استخدامه بعد استكمال متطلبات الاستيراد.

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