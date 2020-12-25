مركز ثانٍ للتطعيم بـ لقاح كورونا شمال جدة قريبًا

المواطن - جدة

سلّط مراسل قناة الإخبارية في محافظة جدة الضوء على عملية استمرار التطعيم في مركز اللقاح المقام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمنطقة مكة المكرمة، حيث توافد المواطنون والمقيمون لتلقي اللقاح ضمن الفئة المحددة من قبل وزارة الصحة.

وقال مراسل الإخبارية: إن وزارة الصحة جهزت المركز بما يقارب من 83 غرفة لتلقي اللقاح كمرحلة أولى، وتحديدًا في الصالة الجنوبية للمطار، حيث تسعى الصحة إلى تنفيذ المراحل التالية في المركز، والتي تشمل تجهيز 500 غرفة أخرى في المرحلة الثالثة، بغرض استقبال 30 ألف مستفيد، كما تعمل حاليًّا على تجهيز مركز آخر للتطعيم في جدة، وتحديدًا في أرض المعارض شمال المدينة، ليكون المركز الثاني هناك.

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