مسؤول بالبنتاجون: رصدنا تحضيرات إيرانية لهجمات بالعراق

المواطن - متابعة

حذر مسؤول عسكري أمريكي من هجمات معقدة تحضرها إيران في العراق، مشددًا على أن الوضع خطير للغاية والتهديدات جدية، وفق ما أفاد المسؤول “واشنطن بوست”.

إلى ذلك، دعا المسؤول العسكري الأمريكي، طهران لسحب يدها من أي هجمات يتم الإعداد لها في العراق، ‏كاشفًا النقاب عن تسجيل تدفق كبير للسلاح من إيران إلى العراق في الأيام الأخيرة.

وقال المسؤول الرفيع في البنتاجون: إن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، اجتمعت مع قادة من فيلق القدس، وتم دعم هذه الميليشيات بأسلحة نوعية.

وأضاف أن إيران تريد الانتقام لمقتل سليماني، والمعلومات الاستخبارية بهذا الشأن هي الأكثر إثارة للقلق منذ اغتيال قائد فيلق القدس قبل عام.

في السياق، نقل الجيش الأمريكي قاذفتي قنابل من طراز B-52 ذات القدرة النووية، اليوم الأربعاء، إلى منطقة الشرق الأوسط “للتأكيد على التزام الجيش الأمريكي بالأمن الشامل وإظهار قدرة فريدة على النشر السريع لقوة قتالية ساحقة في غضون مهلة قصيرة”.

وفي بيان، قالت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة: إن نشر القاذفتين بمثابة “رسالة ردع واضحة لأي شخص ينوي إلحاق الضرر بالأمريكيين أو المصالح الأمريكية”.

ويأتي ذلك وسط توترات مستمرة مع إيران والميليشيات المدعومة من إيران في العراق، فضلًا عن مخاوف من أن إيران قد تسعى لمهاجمة المصالح الأمريكية، في ذكرى غارة الطائرة دون طيار التي قتلت الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.

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