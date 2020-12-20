مشاهد فوضوية على طائرة أمريكية بسبب أحد المسافرين

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

شارك الركاب الذين كانوا على متن رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز متجهة من أورلاندو إلى لوس أنجلوس، توفي خلالها رجل بسبب فيروس كورونا، لقطات فوتوغرافية تصور الفوضى المطلقة على متن الطائرة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، التقط ركاب مذعورون يجلسون في أجزاء مختلفة من المقصورة المزدحمة صورًا، في الوقت الذي حاول المسعفون إنقاذ الراكب الذي أعلن وفاته بعد وقت قصير من هبوط اضطراري في نيو أورلينز.

محاولات فاشلة:

وحاول المسعفون الذين سُمح لهم بالصعود على متن الطائرة بعد هبوط الطائرة إنقاذه، بينما كشفت زوجته على مرمى البصر من المسافرين الآخرين أن زوجها كان يظهر عليه أعراض فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بعد أن فقد حاسة التذوق والشم.

وشوهد الرجل على متن الطائرة يرتجف ويتعرق ويواجه صعوبة في التنفس حتى قبل إقلاع الرحلة.

لحظات مؤسفة وفوضوية:

بمجرد وصوله إلى الهواء، تدهورت حالته بسرعة واتخذ القبطان قرارًا بهبوط اضطراري من أجل تلقي الرجل العناية الطبية.

بعد مرور أكثر من ساعة بقليل على الرحلة، توقف الراكب الذي كان جالسًا في المقعد 28D عن التنفس، وسأل الطاقم عما إذا كان هناك أي أطباء على متن الطائرة ونهض عدد من الأشخاص للمساعدة.

وقد شرح البعض بالتفصيل كيف يمكن سماع عظامه أثناء الإنعاش القلبي الرئوي وهي تتكسر أثناء الضغط على الصدر قبل أن يبدأ في التحول إلى اللون الأزرق.

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