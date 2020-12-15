معركة شرسة واقتتال عنيف.. دُبان يتصارعان للفوز بـ سمكة سلمون

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وثقت مجموعة من الصور دُبين ضخمين تورطا في معركة قاسية وشرسة واقتتلا مع بعضهما من أجل الفوز بسمكة سلمون.

وكشر الدبان البالغ وزنهما 50 كجم على الأقل عن أنيابهما وتصارعا في الماء تارة وعلى اليابسة تارة أخرى، حيث طارد الدب ذو اللون الفاتح الدب الأكثر قتامة في النهر.

وتم التقاط صور هذه المعركة الشرسة على نهر تاهومينج في كندا بواسطة المصور الهاوي للحياة البرية، واين ديوك، 71 عامًا، وقال إن كلا الدبين شعرا كما لو أن هذا الجزء من النهر هو أفضل مكان لاصطياد سمك السلمون الذي يتكاثر في تلك المنطقة.

وبدا أن الدب الغامق كان أكثر عدوانية وتمسك بأرضه، وهو ما كان مفاجئًا بالنظر إلى أن الدب الفاتح كان أول من اصطاد السمكة قبل أن يسقطها منافسه منه.

ويبدو أنه في النهاية أدرك الدبان أن الفائز الوحيد من المعركة هي سمكة السلمون التي نجت من مخالبهما، وقرر كلاهما التراجع.

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