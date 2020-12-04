مفاجأة صادمة لجمهور برشلونة بشأن ميسي

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير إسباني، اليوم الجمعة، عن مفاجأة صادمة لمشجعي نادي برشلونة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم.

مفاجأة صادمة بشأن ميسي

وينتهي عقد ليونيل ميسي صاحب الـ33 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في يونيو المقبل، ولا توجد مفاوضات بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن المرشحين الرئيسيين على مقعد رئاسة برشلونة خلال الانتخابات المقبلة، يدركون الوضع المعقد للنادي على المستوى الاقتصادي.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن كل المرشحين على رئاسة برشلونة، يتمنون مغادرة ليونيل، بسبب هذا الوضع الصعب، مضيفًا: “أعضاء النادي يجب أن يمنحوا أصواتهم في الانتخابات المقبلة، للمرشح الذي يتعهد بعدم بيع النجم الشاب أنسو فاتي”.

وكانت تقارير إسبانية، قد أكدت مؤخرًا أن ديون نادي برشلونة تبلغ حاليًا مليار يورو، وذلك بسبب تراجع إيرادات النادي الكتالوني بشدة عقب أزمة فيروس كورونا المستجد.

البرغوث يرغب في الرحيل

وفجر النجم الأرجنتيني مفاجأة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما أبدى رغبته العلانية في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، عقب الخسارة ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8/2.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يسعى للجمع بينه وبين البرازيلي نيمار، ومانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

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