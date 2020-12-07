مفاجأة مدرب الاتفاق لـ النصر قبل مواجهة الفريقين

المواطن - محمد سمعه

يُجهز المدرب الوطني خالد العطوي المدير الفني لنادي الاتفاق، مفاجأة لفريق النصر، وذلك قبل مواجهة الفريقين اليوم الاثنين بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه الاتفاق، العالمي اليوم في تمام الثامنة إلا ربع مساءً حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي.

أزارو جاهز لمواجهة النصر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” فإن العطوى سيدفع بالمهاجم المغربي وليد أزارو وذلك لقيادة خط هجوم الاتفاق في مباراة أصفر العاصمة، بعد أن غاب بالجولة السادسة عن الفريق بسبب الإصابة.

وكان أزارو انضم للاتفاق بصورة نهائية من الأهلي المصري، بعدما تألق مع فارس الدهناء على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2019/2020.

ويحتل الاتفاق المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتواجد العالمي في المركز الـ16 والأخير.

بماذا يحلم عشاق أصفر العاصمة ؟

وقبل مواجهة الاتفاق، يأمل عشاق النصر في تحقيق الفوز والعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في 5 جولات من أصل 6 في بطولة الدوري.

وكان الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب أصفر العاصمة تعرض لإصابة قوية في القفص الصدري، أثناء مباراة الهلال يوم 28 نوفمبر الماضي في نهائي كأس الملك وذلك بعد تدخل قوي عليه من الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي الهلال، حيث لن يشارك اليوم ضد الاتفاق.

شارك الخبر