مقطع صوتي متداول لـ عمر خربين يُثير الجدل

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا صوتيًّا لـ السوري عمر خربين مهاجم الهلال، وهو يتحدث فيه عن أزمته مع التونسي نبيل معلول مدرب منتخب سوريا.

هل أخطأ مهاجم الهلال بحق المدرب التونسي ؟

وقال خربين في المقطع الصوتي: “أنا لم أُخطئ بحق المدرب نبيل معلول، وهو حاول أن يصنع البطولة على حسابي لأن مستواي ضعيف مع الهلال، وهو الأمر الذي رفضته”.

وأضاف خربين: “نبيل معلول قال عني إني لاعب ضعيف وليس كبيرًا أو جديرًا باللعب في المنتخب السوري، بسبب وضعي مع الهلال”.

حرمان عمر خربين من تمثيل منتخب سوريا نهائيًّا:

وفي يوم 26 نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، حاتم الغايب عن حرمان نجم نادي الهلال، خربين من تمثيل المنتخب السوري الأول نهائيًّا.

وأكد الغايب على أن قرار إيقاف خربين تم تفعيله بشكل رسمي، سواء قام اللاعب بالاعتذار عن تصريحات الأخيرة أم لا، مشددًا على منعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يخص الاتحاد السوري لكرة القدم.

وكان خربين قد تواجد في معسكر المنتخب السوري الأول لكرة القدم، استعدادًا لمباراة أوزبكستان الودية، قبل أن تحدث أزمة مع المدير الفني نبيل معلول لتدخله في أمور فنية؛ ليستبعده من قائمة نسور قاسيون.

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