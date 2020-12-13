ملاك المنقيات يلغون احتفالاتهم السنوية في مهرجان الملك عبدالعزيز‎ للإبل

المواطن - الرياض

أعلن عددٌ من ملاك الإبل المشاركين في النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن إلغاء احتفالاتهم السنوية المزمع إقامتها بمناسبة مشاركتهم في المهرجان؛ وذلك تفاعلًا مع ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة المهرجان يوم أمس السبت، وشددت فيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويأتي إعلان الملاك استجابة لدعوة المهرجان، وحرصًا على صحة وسلامة المشاركين في المهرجان وزواره.

وأعلن مالك الإبل الدكتور سلطان فهيد التمياط عدم النية لإقامة الحفل المعتاد بمناسبة مشاركة منقيته “النايفات” ضمن منافسات النسخة الحالية والتي تقام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أن ذلك يأتي التزامًا باتباع التوصيات الوقائية والإجراءات الاحترازية لكوفيد_19، مؤكدًا أن المهرجان فرصة لمحبي هذا الموروث الغالي كي يظهروا تحليهم بالمسؤولية.

من جهته أصدر رجل الأعمال المشارك بمنافسات مهرجان الملك عبدالعزيز‎ للإبل، محمد بن سفر الجليدي بيانًا أعلن فيه إلغاء الحفل المقرر إقامته لمشاركته في جائزة الملك عبدالعزيز للإبل، وقال إنه “امتثالًا لأمر ولاة الأمر حفظهم الله وتوجيهات رئيس نادي الإبل في التقيد بالإجراءات والاحترازات الوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا سيتم إلغاء الحفل السنوي المعتاد”.

وتوالى التجاوب مع توجيهات نادي الإبل من خلال إعلانات بقية المُلاك المشاركين كأبناء عايش بن فضاء البقمي، وابن الملاك عبدالله الفطيماني، ومالك الإبل فهيد بن شارع الحراجين الدوسري، ومالك الإبل موسى الموسى، والذين أكدوا دعمهم الكبير لمساع نادي الإبل في المحافظة على صحة الجميع من خلال تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد، وتنفيذ كل ما من شأنه ضمان سلامة رواد المهرجان، وإلغاء التجمعات.

شارك الخبر