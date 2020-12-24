منافس النصر يُفكر في ضم مايكون

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الأهلي والنصر بصدد عقد صفقة تبادلية نارية بينهما، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الفريقان لتدعيم صفوفهما بأقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة وتقديم مباريات جيدة محليًّا بالفترة المقبلة.

ووفقًا لـ تقارير إخبارية فإن الراقي يُفكر في تقديم البرازيلي لوكاس ليما إلى العالمي، مقابل ضم المدافع البرازيلي مايكون إلى الراقي.

وأكد الأمر الإعلامي والناقد الرياضي فهد المري الذي قال عبر حسابه في “تويتر”: إن إدارة الأهلي تفكر في مبادلة لوكاس ليما بضم المدافع البرازيلي مايكون.

لماذا يُرحب النصر بالتخلص من مايكون ؟

وقد يوافق العالمي على التفريط في مايكون، رغبة منه في جلب لاعب أجنبي بدلًا منه يشغل مركز الظهير الأيسر في صفوف العالمي بدلًا من الكوري الجنوبي كيم جين سو.

وكان مايكون انضم إلى أصفر العاصمة بصورة نهائية في صيف 2020 قادمًا من نادي غلطة سراي التركي، بعدما كان يلعب مع أصفر العاصمة على سبيل الإعارة من الفريق التركي.

النصر يستعيد سكة الانتصارات:

وكان العالمي نجح في الفوز يوم الاثنين الماضي على نادي الباطن بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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