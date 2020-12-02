منها السعودية.. هذه الدول العربية ضمنت حصتها في لقاح كورونا

المواطن - متابعة

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، أن هذه المنطقة تشارك بجميع بلدانها الـ22 في مبادرة “كوفاكس” العالمية، لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وكشف المنظري، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، عن حصول 11 دولة على احتياجاتها بالشراء المباشر، فيما ستكون 11 دولة أخرى مؤهلة لتلقي المساعدة من أجل الحصول على حصة من اللقاح.

وأوضح أن الدول التي ستحصل على احتياجاتها من اللقاح بالشراء المباشر، هي: الإمارات والسعودية وإيران والعراق ولبنان والأردن وليبيا والبحرين وعمان وقطر والكويت.

وتحدث المسؤول في منظمة الصحة العالمية عن استفادة 187 دولة واقتصاد من التسهيلات التي يقدمها “كوفاكس”، بما في ذلك 92 دولة ذات دخل منخفض واقتصاد مؤهل للحصول على المساعدة من خلال التزامات السوق المسبقة.

وحينما سئل عن دول المنطقة الأقرب للحصول على اللقاح العالمي ضمن “كوفاكس”، قال المنظري: “الأمر يتوقف أولًا على جاهزية اللقاحات واعتمادها”.

و”كوفاكس” عبارة عن آلية مصممة لضمان الوصول السريع والعادل والمنصف للقاحات وباء “كوفيد-19” في جميع أنحاء العالم، عندما يصبح متاحًا.

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