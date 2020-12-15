من هو رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على فرض عقوبات على تركيا، يوم أمس الاثنين، مستبقا مطالبة الكونجرس بمعاقبة تركيا بموجب قانون جاستا.

وحسبما ذكر موقع أحوال التركي، تستهدف العقوبات رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية ورئيسها، إسماعيل دمير، ولكن من هو دمير، وما هو دوره في صناعة الأسلحة التركية.

وتحظر العقوبات أيضًا أي أصول قد يمتلكها دمير، وثلاثة مسؤولين كبار آخرين في الولايات القضائية الأمريكية وتمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.

من هو إسماعيل دمير؟

دمير هو رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية منذ عام 2014، بعد أن عمل كرئيس لوحدة الصيانة والإصلاح في الخطوط الجوية التركية.

دمير أستاذ حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة إسطنبول التقنية، وماجستير في الميكانيكا التطبيقية من جامعة ميشيغان وأخرى في هندسة الطيران من جامعة بوردو، ودكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة ولاية واشنطن.

من 1992- 2003 عمل في العديد من الجامعات والمعاهد البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا قبل أن يتم تعيينه مديرًا للتدريب في الخطوط الجوية التركية.

وسرعان ما تقدم إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي في عام 2005 ثم أصبح الرئيس التنفيذي لشركة تركيش تكنك في عام 2006.

في عام 2016، ألقى دمير محاضرة في المجلس الأطلسي حول السياسة الصناعية الدفاعية في تركيا والتي يمكنك مشاهدتها عبر الإنترنت.

رد الفعل دمير:

وبعد إعلان العقوبات، كتب دمير على تويتر أن العقوبات لن تغير خطط صناعة أسلحة تركية مستقلة بغض النظر عن مدى تأثيرها عليه شخصيًّا.

وغرد دمير بعد إعلان العقوبات “أي قرار يتخذ في الخارج تجاهي أو تجاه مؤسستنا لن يغير موقفي، ولن تكون قادرة على منع الصناعة التركية بأي شكل من الأشكال”.

شارك الخبر