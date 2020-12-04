مواطنون يشددون على لبس الكمامة : تساوي لقاح كورونا

المواطن - الرياض

شدد الكثير من المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ضرورة ارتداء الكمامة للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد.

وانطلق عدد من التغريدات المحفزة على ارتداء الكمامة منها ما كتبه محمد الحسني قائلا: “أنا أحرص على لبس الكمامة، وأقول لمن يتركها عيونك تكفي للتواصل مع الآخرين”.

وقالت صحة حفر الباطن في تغريدة: “حديثك المباشر والقريب مع الناس يرفع احتمالية إصابتك بالعدوى، لذا حافظ على لبس الكمامة جيدًا”.

فيما قال حساب آخر: “صباح الخير حتى يثبت العكس مع التأكيد على لبس الكمامة، لنحافظ على آمن وطننا الصحي، بالحرص على لبس الكمامة القماشيّة عند الخروج”.

مخاوف من التفاقم

عدد من المغردين عبروا عن مخاوفهم من دخول البلاد في موجة ثانية من الفيروس على غرار ما يحدث في الكثير من دول العالم بسبب التهاون في الاحترازات.

وغرد البعض محذرًا من تصاعد الأزمة فقال “قاسم عواد”: “حافظوا على لبس الكمامة فإنها تساوي اللقاح من الفيروس يتسرب داخل الجسم اللهم نجنا من الموجة الثانية وأخواتها الآتيات (البسوا الكمامة) وإن شاء الله من الناجين”.

بينما اكتفى عدد من المغردين بالتشديد على الاستمرار في ارتداء الكمامة بعبارة واحدة تم تناقلها “مستمرين في لبس الكمامة حتى تنتهي الأزمة”.

وأشاد الكثير من المواطنين بالدور المبذول من الجهات المسؤولة في التعامل مع الأزمة مؤكدين أن الأمر يستلزم انضباط مجتمعي يأتي على رأسه ضرورة الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية حتى عبور المحنة بسلام.

حملة توعوية

قامت وزارة الصحة بإطلاق حملة توعوية حملت شعار “عيونك تكفي” لحث المواطنين على الاستمرار في ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتم نشر الكثير من مقاطع الفيديو الترويجية للحملة يتضح خلالها فوائد الكمامة ودورها الكبير في الوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة أيضًا التأكيد على عدم انتهاء الأزمة واتباع كامل الاحتياطات اللازمة لسلامة المواطن والمحيطين به.

ولاقت الحملة رواج مجتمعي على صعيد واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وراح المغردون يحذرون من مخاطر التخلي عن الإجراءات الاحترازية داعمين حديثهم بهاشتاق الحملة، كما قامت الكثير من المؤسسات بنشر صور توعوية تحث على ارتداء الكمامة وتروج للحملة.

جدير بالذكر أن الغرامة التي يتم تطبيقها على من لا يلتزم بارتداء الكمامة تصل لـ 1000 ريال وتتضاعف العقوبة في حال التكرار.

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