موافقة سانتوس تُقرب فيريسيمو من النصر

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نادي النصر اقترب من حسم صفقة مدافع فريق سانتوس البرازيلي، لوكاس فيريسيمو لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيريسيمو يقترب من النصر

وقدم المجلس المالي في نادي سانتوس مقترحًا بالموافقة على عرض النصر لشراء فيريسيمو مقابل 6.5 مليون دولار، وتجاهل العرض الذي تقدم به بنفيكا البرتغالي، والذي ينص على إعارة اللاعب لمدة عام، مع خيار الشراء بالمبلغ ذاته على دفعات.

وتؤكد الصحف البرازيلية أن صاحب الـ25 عامًا في طريقه إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تضمن عرض العالمي دفع 3.5 مليون دولار عند توقيع العقد، على أن يستكمل المبلغ بعد شهر من إبرام العقد، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وأشارت شبكة قنوات ESPN الرياضية، إلى أن القرار النهائي من نادي سانتوس البرازيلي سيصدر غدًا، كون رغبة فيريسيمو ووكيل أعماله اللعب في أوروبا.

وتابعت: “وجد مندوب النادي البرتغالي في البرازيل في الفترة الماضية لإغلاق الصفقة، لكن سانتوس رفض العرض، والمرجح أن يتم قبول عرض النادي السعودي، لكن المشكلة تكمن في موافقة فيريسيمو”.

النصر يُعاني هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وتسعى الإدارة برئاسة صفوان السويكت لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، أملًا في تحسين الأوضاع.

وخسر النصر 4 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان آخرها ضد الهلال في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط، كما خسر أمام الزعيم أيضًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

شارك الخبر