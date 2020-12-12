موديرنا تجري تجارب اللقاح الخاص بها على المراهقين

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أعلنت شركة موديرنا، أنها بدأت اختبار لقاح تجريبي لفيروس كورونا على الأطفال، حيث من المتوقع أن تضم تجربة المرحلة الثانية والثالثة 3 آلاف مشارك تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة التكنولوجيا الحيوية.

وسيحصل نصف المتطوعين على حقنتين من تحصين موديرنا ، المعروف باسم mRNA-1273 ، بفاصل أربعة أسابيع، وسيحصل النصف الآخر على دواء وهمي بالمياه المالحة.

وسينظر الباحثون في سلامة وفعالية التطعيم عند الأطفال، وستتم متابعتهم لمدة 12 شهرًا بعد التطعيم الثاني.

تجارب للحصول على بيانات:

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لموديرنا في بيان: “يسعدنا أن نبدأ هذه المرحلتين الثانية والثالثة من دراسة mRNA-1273 لدى المراهقين الأصحاء في الولايات المتحدة، وهدفنا هو الحصول على بيانات في ربيع عام 2021 تدعم استخدام mRNA-1273 قبل العام الدراسي 2021.

وأضاف: “نأمل أن نتمكن من توفير لقاح آمن لتوفير الحماية للمراهقين حتى يتمكنوا من العودة إلى المدرسة في بيئة طبيعية”.

في بيان نُشر في أكتوبر، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: إن التجارب السريرية شملت فقط البالغين الأصحاء حتى تلك المرحلة.

ومع ذلك، أشارت الوكالة الفيدرالية إلى أن المجموعات الموصى بها يمكن أن تتغير في المستقبل مع توسع التجارب السريرية لجذب المزيد من الأشخاص.

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