موديرنا: لقاح فيروس كورونا الخاص بالشركة سيحمي الجميع من الفيروس الجديد

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قالت شركة موديرنا إنها تتوقع أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها سيحمي الجميع من الفيروس المتحور الجديد، والذي اجتاح بريطانيا خلال الفترة الماضية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، يخشى الجميع أن تكون السلالة الجديدة أكثر عدوى بنسبة 70 في المائة، وأن تنتشر بسهولة أكبر بين الأطفال.

ويعمل لقاح مويدرنا عن طريق ترميز البروتين الشائك الموجود على السطح الخارجي للفيروس الذي يستخدمه لدخول الخلايا البشرية وإصابتها.

اللقاح فعال

وقالت موديرنا، في بيان يوم الأربعاء، إن فرق البروتين الشائك للسلالة الجديدة أقل من واحد في المائة مقارنة بالبروتين الذي تم ترميز اللقاح من أجله.

ومع ذلك، تقول شركة الأدوية التي تتخذ من كامبريدج مقر، لها إنها ستجري اختبارات في عرضها في الأسابيع المقبلة “لتأكيد هذا التوقع”.

حاليًا، من غير الواضح متى أو كيف نشأ الفيروس، لكن يعتقد الباحثون أنه انتشر دون أن يتم اكتشافه من سبتمبر إلى منتصف نوفمبر الماضي.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في بيان: “ظهرت الزيادة في الحالات المرتبطة بالمتغير الجديد لأول مرة في أواخر نوفمبر”.

خطورة الفيروس الجديد

كانت المملكة المتحدة قد أبلغت منذ أيام عن 35928 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، حيث تسببت سلالة جديدة من فيروس كورونا في ارتفاع الإصابات بنسبة 94.8 في المائة.

الارتفاع المفاجئ في الاختبارات الإيجابية يضع رقم اليوم بالقرب من ضعف الرقم المسجل يوم الأحد الماضي وهو 18447.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الأحد الماضي: إن لندن وجنوب شرق إنجلترا قد يظلان تحت قيود صارمة لبعض الوقت بسبب فيروس كورونا، مضيفًا أن هناك حاجة لإلغاء خطط تخفيف القيود بمناسبة عيد الميلاد لوقف سلالة جديدة سريعة الانتشار.

وواجهت الحكومة انتقادات لفرض إغلاق فعال على أكثر من 16 مليون شخص قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، لكن مات هانكوك قال: إن قرار اتخذ على وجه السرعة بعد أن أظهرت أدلة جديدة أن السلالة الجديدة كانت مسؤولة عن تصاعد حالات فيروس كورونا.

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