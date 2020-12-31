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موظف يتخلص من 500 جرعة من لقاح كورونا عمدًا 
أزالها من الثلاجة ففسدت الجرعات 

موظف يتخلص من 500 جرعة من لقاح كورونا عمدًا 

2020/12/31
الساعة 11:40 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, العالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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موظف يتخلص من 500 جرعة من لقاح كورونا عمدًا 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قام عامل في مركز صحي من ميلووكي، أكبر مدن ولاية ويسكنسن الأمريكية، بإزالة 57 قارورة من لقاح كورونا من الثلاجة عمدًا، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كان لا بد من التخلص من 57 قارورة بما يعادل 500 جرعة من لقاح كورونا الخاص بشركة موديرنا بعد أن أخرج العامل القوارير من ثلاجة العيادة.

موظف يتخلص من 500 جرعة من لقاح كورونا عمدًا 

وفي البداية ظن المختصون أنه تم إزالتها عن غير قصد من الثلاجة لكن تقرر في النهاية أن الموظف فعل ذلك عن قصد ولم يُعِد اللقاح أبدًا، وما زال يتم التحقيق في الحادث، وأُوقف الموظف عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق.

وقال التقرير إنه بعد العثور على 500 جرعة فاسدة من لقاح كورونا؛ تم إطلاق مراجعة داخلية فورية وقادهم إلى الاعتقاد أن سبب ذلك هو خطأ بشري غير مقصود، حتى اعترف الشخص المعني بأنه أزال اللقاح عن قصد من الثلاجة.

موظف يتخلص من 500 جرعة من لقاح كورونا عمدًا 3

وتصرفات هذا الفرد ستؤدي إلى تأخير أكثر من 500 شخص في تلقي لقاح كورونا في وقت تواجه في البشرية عامةً نقص في المعروض من اللقاحات ويتم حاليًا تقديمها أولاً للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ثم كبار السن.

موظف يتخلص من 500 جرعة من لقاح كورونا عمدًا 2


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